Yılanların çiftleşme dansı, kamerada

Tunceli’nin Nazımiye ilçesine bağlı Bostanlı köyünde çiftleşme dansı yapan yılanlar, Ertan Gül isimli doğasever tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Tunceli'nin Nazımiye ilçesine bağlı Bostanlı köyünde çiftleşme dansı yapan yılanlar, Ertan Gül isimli doğasever tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Tunceli'nin Nazımiye ilçesine bağlı Bostanlı köyünde doğa gezisine çıkan Ertan Gül isimli doğasever, yılanların çiftleşme dansına denk geldi. Gül, tarafından dansların görüntülenen yılanlar daha sonra ayrılarak ormanlık alana doğru giderek gözden kayboldu.