Yılanların dansı minik Aras'ın objektifine takıldı

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde ailesiyle birlikte yürüyüşe çıkan 11 yaşındaki Aras Ören, ailesinin uzaklaşması için ısrar etmesine rağmen yılanların dansını kısa da olsa görüntüledi.

Havaların ısınmasıyla birlikte, yılanlar da zaman zaman vatandaşların objektifine takılıyor. Ailesiyle doğa yürüyüşü yaptığı esnada dans eden yılanları gören Aras Ören, "Ailemle yürüyüşe çıktık. Bu esnada iki siyah yılanla karşılaştık. Yılanların birbirine sarılı şekilde ilerlediğini gördük ve yılanlar daha sonra izlenmeye değer danslarını sergiledi. Annem, yılanlardan korktuğu için ortamdan uzaklaşmamızı istedi. Kısa da olsa yılanların dansını cep telefonumla çektim" dedi.