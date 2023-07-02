Tunceli'nin Çemişgezek ilçesine bağlı Arpaderen köyünde yılanların dansını köylüler ilgiyle izledi.

Havaların ısınmasıyla birlikte arazilerde çok sık bir şekilde görülmeye başlanan yılanlar, bu defa dans yaparken görüntülendi. Çemişgezek'in Arpaderen köyü Doruk mezrasında, bir vatandaş iki siyah renkli yılanın dans yaptıklarını fark etti. Bunun üzerine vatandaş o anları cep telefonu ile kaydetti. Köylülerin ilgiyle izlediği yılanlar, bir süre sonra gözden kayboldu.