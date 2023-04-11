İhlas Haber Ajansı

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Yoğun yağış nedeni ile Munzur çayı taştı, yol ulaşıma kapandı

Tunceli’de yoğun yağışın ardından Munzur çayının taşması nedeni ile Tunceli-Ovacık-Yeşilyazı kara yolu ikinci bir duyuruya kadar araç trafiğine kapatıldı.

Tunceli'de yoğun yağışın ardından Munzur çayının taşması nedeni ile Tunceli-Ovacık-Yeşilyazı kara yolu ikinci bir duyuruya kadar araç trafiğine kapatıldı.


Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, Tunceli-Ovacık-Yeşilyazı kara yolunun 0-60 kilometreleri arasında Munzur çayının 3 ayrı noktadan taştığı kaydedildi. Açıklamada, buranın ikinci bir duyuruya kadar araç trafiğine kapatıldığı belirtildi.

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