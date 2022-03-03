Yoğun yağış nedeni ile Tağar Çayı taştı

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde son bir haftada yağan yağmur sayesinde Tağar Çayı ve kuruyan dereler taştı, su seviyesi gözle görülür şekilde yükseldi.

Türkiye genelinde olduğu gibi Tunceli'de de sağanak yağışlar etkisini gösteriyor. Kentin yüksek kesimlerine kar yağarken, şehir ve ilçe merkezlerinde son bir haftadır belirli aralıklarla yağmur etkili oluyor. Yağış nedeniyle Çemişgezek ilçesinde dağlara yağan kar ve yağmurlardan beslenen Tağar çayı, irili ufaklı derelerden gelen sularla coştu. Gözle görülür şekilde su seviyesinin yükseldiği ve akıntının olduğu Tağar Çayından akan su, cep telefonu ile görüntülendi.