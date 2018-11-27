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Yok böyle güzellik, gençlerin sokakta oynaması kameraya takıldı

Tunceli’de güvenlik kamerasına takılan görüntülerde 2 gencin sokakta oynaması yok böyle güzellik dedirtirken, neşeli anlar ortaya çıktı.

Tunceli'de güvenlik kamerasına takılan görüntülerde 2 gencin sokakta oynaması yok böyle güzellik dedirtirken, neşeli anlar ortaya çıktı.


Çemişgezek ilçesinde bir iş yerine ait güvenlik kamerası akşam saatlerinde 2 gencin oynamasını kaydetti. Kameraya yansıyan görüntülerde, müzik sesi duydukları tahmin edilen gençlerden biri önce oynamaya başladı, arkasından çöp bidonuyla gelen arkadaşı da ona eşlik etti. Bir süre halay çekip oynayan gençler güzel görüntüler oluşturdu.


Görüntüleri izleyenlerde yok böyle güzellik yorumunu yaptı.

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