Yol kesip, şantiye basan o teröristlerin tamamı etkisiz hale getirildi

Tunceli'de 4 gün aralıksız süren "Şehit Jandarma Binbaşı Yavuz Sonat Güzel Operasyonu" kapsamında etkisiz hale getirilen 5 teröristin, daha önce bir çok kez yol kesme, araç yakma, işçi kaçırma, bombalı araçla saldırı, patlayıcı yerleştirme ve bir çok olayın faili olduğu belirlindi.

İçişleri Bakanlığı ve Tunceli Valiliği, geçtiğimiz Cumartesi gününden itibaren kent kırsalında İl Jandarma Komutanlığı tarafından başlatılan "Şehit Jandarma Binbaşı Yavuz Sonat Güzel Operasyonu" kapsamında aralarında 600 bin TL ödüllü terör arananlar turuncu listede yer alan ve sözde Dersim Saha Eyalet Sorumlusu olduğu belirlenen Hakkı Çemişgezek kod adlı Cihan Çelebi, 300 bin TL ödüllü gri listede aranan Rızgar kod adlı Abdulkerim Avras, Sidar kod adlı Mazlum Atar, Adnan Piro kod adlı Mahmut Alınbay'la birlikte henüz kimlik tespiti süren 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirmişti. 5 teröristin yol kesme, şantiye basma, bombalı araçla saldırı dahil bir çok eyleme katıldığı tespit edildi.

Terör arananlar turuncu listede bulunan sözde Dersim Saha Eyalet YPS Sorumlusu Hakkı Çemişgezek kod adlı Cihan Çelebi'nin, 16 Kasım 2017 ve 30 Mart 2018 tarihlerinde Gırdara köyü bölgesinde yol yapım şantiyesinin emniyetini almakla görevli güvenlik güçlerine yönelik saldırı ve Ovacık ile Pülümür Vadisinde bir çok kez yol kesme eylemini gerçekleştirdiği ortaya çıktı.

Yine terör arananlar gri listede bulunan teröristlerden sözde Dersim Saha Basın Sorumlusu Rızgar kod adlı Abdulkerim Avras, 29 Nisan 2017 tarihinde Mazgirt-Sörek köprüsüne patlamadan etkisiz hale getirilen EYP düzeneğini yerleştirdiği, Adnan Piro kod adlı Mahmut Alınbay,28 Mayıs 2015 tarihinde Pülümür İlçesi Kırmızı Köprü Karakolu karşısında orman kesimi yapan 4 işçi ve 1 işverenin kaçırılması, 22 Ağustos 2016 tarihinde Nazımiye İlçe merkezine yönelik olarak gerçekleşen saldırı, 15 Temmuz 2016 tarihinde Nazımiye Kılköy Karakolu saldırısı ve 2016 yılında Pülümür kırsalında çıkan silahlı çatışmaya katıldığı ortaya çıktı.

Sözde Batı Cephe YPS Sorumlusu Sidar kod adlı Mazlum Atar ise 16 Ekim 2011 tarihinde Tunceli merkezde bulunan Polis Özel Harekat gözetleme noktasına taciz, 06 Temmuz 2012 tarihinde Pülümür Karayolunda yol kesme ve 5 aracın yakılması,25 Haziran 2013 tarihinde Pülümür-Kocatepe yolunda bir kişinin kaçırılması ve alıkonulması,31 Temmuz 2015 tarihinde Pülümür karayolunun 13 kilometresinde Uzuntarla mevkiinde meydana gelen yol kesme ve araç yakma, 22 Ağustos 2016 tarihinde Ovacık ilçesi Adliye Lojmanlarına bombalı araç ile yapılan saldırıda bombalı aracı adliye binasının önüne getirdiği, 14 Haziran 2010 tarihinde Tunceli-Erzincan karayolunun kesilmesi, 31 Mayıs 2010 tarihinde Polis Özel Harekat gözetleme noktasına saldırı, 06 Temmuz 2012 tarihinde Tunceli-Pülümür karayolu 15. tünel yakınlarında yol kesme ve 31 Temmuz 2015 tarihinde Pülümür karayolu Uzuntarla mevkiinde yol kesme ve araç yakma olaylarına karıştığı belirlendi.