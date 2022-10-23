Yol yapım çalışmasında önlem alınmaması 5 kişinin canına mal oluyordu

Tunceli'de yol yapım çalışması sırasında kopan kaya parçası, karayolunda seyir halindeki bir araca isabet etti. Sürücünün son anda yaptığı manevra araçta bulunan biri çocuk 5 kişinin hayatını kurtarırken, araç hasar gördü.

Olay, Tunceli-Ovacık karayolunun 4. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yurt dışından gelen Ercan Sezgin'in kullandığı yabancı plakalı araca il merkezine seyir halindeyken yolun üst bölümünde İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği ve Tunceli Belediyesi tarafından yapılan yol çalışması sırasında yaklaşık 300 metre yükseklikten kopan kaya isabet etti. Sürücünün son anda yaptığı manevra sayesinde kaya parçası yalnızca aracın şoför bölümüne çarptı. Olayda kimse yaralanmazken, araçta hasar meydana geldi.

Araçta bulunan Hıdır Nergiz, yol yapım çalışması sırasında hiçbir önlem alınmamasına tepki göstererek, “Yurt dışından gelen misafirimizde Ovacık karayolu üzerinde bulunan Ana Fatma ziyaretine gitmiştik. Dönüş yolunda başımıza böyle bir kaza geldi. Araçta biri çocuk 5 kişiydik. Sürücü arkadaşımızın son andaki refleksi olmasaydı kaya aracın üzerine isabet edecekti ve belki de hiçbirimiz hayatta olmayacaktık. Çalışmayla ilgili yolda ne bir uyarı tabelası vardı ne de başkaca bir tedbir alınmıştı. O esnada karşıdan gelen bir araç olsaydı ya da bir yaya, bir bisikletli geçseydi kurtulma şansı olmayacaktı. İnsan hayatı bu kadar ucuz olmamalı” dedi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.