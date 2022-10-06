Yola çıkan köpek zincirleme kazaya neden oldu

Tunceli'de anayola çıkan köpek, zincirleme trafik kazasına neden oldu. Araçlarda maddi hasar meydana gelirken, köpek olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

Kaza, Tunceli- Elazığ karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, karşıya geçemeye çalışan bir köpek anayola girdi. Bu sırada bir otomobil frene bastı fakat köpeğe çarpmaktan kurtulamadı. Bu sırada arkadan gelen 2 araçta kazaya karıştı. Köpek olay yerinden koşarak uzaklaşırken, araçlarda ise maddi hasar meydana geldi.

Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına yansıyan görüntüler Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından paylaşıldı.