İhlas Haber Ajansı

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Yola çıkan köpek zincirleme kazaya neden oldu

Tunceli’de anayola çıkan köpek, zincirleme trafik kazasına neden oldu.

Tunceli'de anayola çıkan köpek, zincirleme trafik kazasına neden oldu. Araçlarda maddi hasar meydana gelirken, köpek olay yerinden kaçarak uzaklaştı.


Kaza, Tunceli- Elazığ karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, karşıya geçemeye çalışan bir köpek anayola girdi. Bu sırada bir otomobil frene bastı fakat köpeğe çarpmaktan kurtulamadı. Bu sırada arkadan gelen 2 araçta kazaya karıştı. Köpek olay yerinden koşarak uzaklaşırken, araçlarda ise maddi hasar meydana geldi.


Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına yansıyan görüntüler Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından paylaşıldı.

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