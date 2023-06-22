İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Yüksekten düşen şahıs, askeri helikopterle hastaneye kaldırıldı

Tunceli’de Düzgün Baba Dağı bölgesinde yüksekten düşen bir vatandaş, askeri helikopterle bölgeden alınarak hastaneye kaldırıldı.

Tunceli'de Düzgün Baba Dağı bölgesinde yüksekten düşen bir vatandaş, askeri helikopterle bölgeden alınarak hastaneye kaldırıldı.


Tunceli'ni Nazimiye ilçesinde Düzgün Baba Dağı bölgesinde yüksekten düşen bir şahıs yaralandı. Arkadaşlarının haber vermesi üzerine bölgeye askeri helikopter ve UMKE personeli sevk edildi. Dağda ilk müdahalesi yapılan şahıs, askeri helikopterle Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Şahsın ilk belirlemelere göre kaburgalarında kırıklar olduğu öğrenildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.