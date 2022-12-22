1 kişinin öldüğü kaza sonrası kaçan sürücü Çeşme'de yakalandı

Uşak'ta meydana gelen ve 1 kişinin öldüğü trafik kazasının ardından kaçan sürücü, İzmir'in Çeşme ilçesinde yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Yılmaz Avcı (38) idaresindeki 43 AAF 422 plakalı otomobille H.G. idaresindeki 06 NRY 06 plakalı otomobil, Kuzey Çevre Yolu - Şehit Feridun Alabaş Caddesi kesişiminde çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle Yılmaz Avcı ve yanındaki karısı Özlem Avcı (42) araçtan fırlarken 06 NRY 06 plakalı otomobil sürücüsü H.G. ve araçtaki bir kişi kaza sonrası olay yerinden koşarak kaçtı. İhbar sonrası olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada Özlem Avcı olay yerinde hayatını kaybederken kocası Yılmaz Avcı, 06 NRY 06 plakalı araçtaki Mehmet Fatih Görcaner (39) ve Onur Ersoy sağlık ekiplerince Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Araçtan fırlayan Yılmaz Avcı'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken diğer yaralı 2 kişinin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Özlem Avcı'nın cenazesi Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken araç sürücüsünün yakalanması için ekiplerce çalışma başlattı. 06 NRY 06 plakalı aracın ışık ihlali yaptığı tespit edilen kazayla ilgili ekiplerce soruşturma başlatıldı.

Sürücü H.G.'yi yakalamak için çalışma başlatan ekipler, sürücü ve yanındaki arkadaşı M.M.S.'yi İzmir'in Çeşme ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.