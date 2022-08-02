1. Uluslararası Seramil Çalıştay'ı Uşak'ta gerçekleşti

Uluslararası Seramik Çalıştayı, yurtiçinden ve yurtdışından katılım sağlayan akademisyenlerle Seramik Evi'nde gerçekleştirildi.

Sır altı seramik boyama tekniği ile gerçekleştirilen çalıştaya, Türkiye'den Ahmet Cüneyt Er, Bilgehan Uzuner, İbrahim Vefa İrdelp, İsmail Yardımcı, Kamuran Özlem Sarnıç ve Semih Kaplan; Kuzey Makedonya Cumhuriyeti'nden Bedi İbrahim ve Bulgaristan'dan Nadya Teknedzhieva katıldı. Yoğun bir çalışma sürecinin ardından alanında uzman isimlerin ortaya koyduğu eserler sergilenmek üzere hazırlandı.

Akademisyenlerle birlikte çalışmalara katılan Çakın, fırçayı eline alarak seramiklere renk verdi, sosyal medya paylaşımında ise “Herkes bildiği işi yapsın” diyerek gülümsetti. Açılışta konuşan Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, sanatın ve sanatçının her daim yanında olduklarını belirterek, birincisi düzenlenen seramik çalıştayının önümüzdeki yıllarda da devam edeceğini belirtti. Belediye bünyesinde hizmet veren Seramik Evi'nde birçok önemli çalışmanın hayata geçirildiğini vurgulayan Başkan Çakın, “Buranın ilk eserlerini, şehrimizin en yoğun kurumlarından olan belediye binamıza yerleştirmiştik. Uşak Belediyesi'nin duvarlarında gerçekten de Türkiye'de nadir olarak bulunan eserler yer alıyor. İstiyoruz ki bunu şehrimizin geneline yayalım, yeni sanatçılarımıza ilham olalım. Uşak Belediyesi olarak, sanata ve sanatçıya değer veren bir anlayışla çalışmalarımızı sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

Birbirinden özel eserlerin 5 Ağustos tarihine kadar halkın beğenisine sunulacağı sergide çalıştay boyunca ortaya çıkan 44 eserin yanı sıra, sanatçıların etkinlik haricinde oluşturdukları nadide eserler de yer alıyor.