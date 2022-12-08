İhlas Haber Ajansı

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100 gram metamfetaminle yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Uşak’ta 100 gram metamfetamin ve 18 adet sentetik ecza hap ele geçirilen araçtaki 2 şüpheli tutuklandı.

Uşak'ta 100 gram metamfetamin ve 18 adet sentetik ecza hap ele geçirilen araçtaki 2 şüpheli tutuklandı.



Uşak İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yapılan denetlemeler sırasında şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Araç içerisinde yapılan aramada 100 gram metamfetamin ve 18 adet sentetik ecza hap bulunurken araç içerisindeki 2 şüpheli de gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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