100 gram metamfetaminle yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

Uşak'ta şüphe üzerine durdurulan bir araçtan 100 gram metamfetamin ele geçirilirken, gözaltına alınan 3 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Uşak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzenlenen kontrol noktasında şüphe üzerine bir araç durdurdu. Araç içerisinde yapılan aramada 100 gram metamfetamin bulunurken araç içinde bulunan 3 şüpheli şahıs da ekiplerce gözaltına alındı. İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şahıslar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.