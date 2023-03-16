100 gram metamfetaminle yakalanan şüpheli tutuklandı

Uşak’da kullandığı otomobilinde 100 gram metamfetam uyuşturucu maddesiyle yakalanan sürücü tutuklandı.
Uşak'da kullandığı otomobilinde 100 gram metamfetam uyuşturucu maddesiyle yakalanan sürücü tutuklandı.
Uşak İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şüphe üzerine durdurdukları araçta yapılan arama sonrasında 100 gram metamfetamin buldu. Araç sürücüsü E.T. ise ekiplerce gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen sürücü, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.