11 ülkeden 3 bin 523 başvuru yapılan film festivalinde ödüller sahiplerini buldu

Uşak Üniversitesi İletişim Topluluğu tarafından 6'ncısı düzenlenen ‘Uluslararası Kanatlı Denizatı Film Festivali' 5 gün süren çeşitli etkinliklerin sonunda ödül töreniyle kapanış gerçekleştirildi. 11 ülkeden 3 bin 523 başvurunun yapıldığı festivalde ödüller sahiplerini buldu.

Uşak Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen ‘6. Uluslararası Uşak Kanatlı Denizatı Film Festivali' ödül töreni geniş katılımla gerçekleşti. Ödül törenine Uşak Üniversitesi Rektörü Ekrem Savaş, akademisyenler, kısa film oyuncu ve yönetmenleri, festival yöneticileri ile çok sayıda öğrenci katıldı. 11 ülkeden 3 bin 523 başvurunun olduğu festivalde; Uluslararası Kısa Film Yarışması, Ulusal Kısa Film Yarışması ve Ulusal Öğrenci Filmleri olmak üzere 3 dalda filmler birbiriyle yarıştı. Kokteyl eşliğinde müzik dinletisi ile başlayan festivalde 21 kategoride ödül almaya hak kazananlara ödülleri ve plaketleri teslim edildi.

“Uşak'ı ve üniversitemizi dünyaya tanıtıyoruz”

Bu tür uluslararası etkinliklerin, kentin ve üniversitenin tanıtımı açısından oldukça önemli olduğunu vurgulayan Rektör Savaş, “Burada kısa film yarışması bizim için son derece önemli, bu yıl 6'ncısını yapıyoruz Ben geldiğimden beri bu ikincisi oldu ve her yıl da gelişerek devam ediyor. Dünyanın birçok yerinden başvurular oldu. Değişik filmler geldi. Hem Türkiye'den hem de Türkiye'nin dışından değişik ülkelerden yapımcılar, jüri üyeleri gelmiş oldu. Böylelikle Uşak'ımızı ve üniversitemizi hem Türkiye'ye hem de dünyaya tanıtmış olduk. Bu anlamda son derece önemli bir şey” diye konuştu.

“Oscar'da yarışan filmler bizim festivalimizi tercih etti”

Festivalin giderek geliştiğini belirten Festival Yönetmeni Onur Keşaplı, “Uluslararası başvuru sayısı 3 bin 300'den, 3 bin 523'e yükseldi. Konuk sayımız arttı. Yabancı konuk sayımız 2'den 6'ya çıktı. Etkinlik sayımız 20'yi geçti. Konuk sayımız toplamda 60'ı buldu. Ulusal film başvurumuz da arttı. Geçen sene yanılmıyorsam 200-400 arası yerli film başvurmuştu, bu yıl sayı 600-700'ü gördü. Bunlar çok ciddi rakamlar, çok önemli rakamlar. İçeriğimizde ‘son iki yılın dünyada en iyi kısa filmleri'ni içeren bir festival haline geldik. O filmlerin başvurduğu bir festival haline geldik. Yani Cannes'de, Berlin'de, Toronto'da, Sundance'de yarışan ve Oscar kazanan filmler bizim festivalimizi tercih etti. Bunların birçoğu Türkiye'de başka bir kısa film festivalini tercih etmemişler. Yani çok gurur verici bir iş oldu. Öğrencilerimiz memnun, finalistlerimiz memnun. Bizi destekledikleri için herkese teşekkür ederiz, harika bir festivaldi” diye konuştu.

“4 ödül almak gurur verici”

4 kategoride birden ödül alan Kısa Film Yönetmeni Veysel Çelik duygu ve düşüncelerini, “4 ödül almak mutlu ediyor. Hem mutlu oldum hem de şaşırdım. Beklemiyordum tabii o yüzden çok mutlu oldum. Buradan jüri üyelerine de çok teşekkür ediyorum. Kısa film festivaline ilk kez katılıyorum, Uşak'a da ilk kez geliyorum. Kısa film festivalinin filmleri seçilirken hem ön jüri hem de ana jürinin şeffaf olması ve kaliteli bir seçki yapmasından kaynaklı bu seçkide olup ödül almaktan mutluyum ve gururluyum” şeklinde belirtti.

Tören festivalde görev alan öğrencilerin ve konukların toplu fotoğraf çekilmesiyle sona erdi.