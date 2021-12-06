142 gram uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı

Uşak'ta bir şehirlerarası yolcu otobüsünde yapılan arama çalışmasında 142 gram metamfetaminle yakalanan 3 şahıstan 1'i tutuklanırken 1 şahıs adli kontrol şartıyla 1 şahıs ise savcılıktan alınan ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent girişlerinde yapılan arama çalışmalarında bir şehirlerarası yolcu otobüsü durdurdu. Otobüs ve yolcularda yapılan arama çalışmalarında 3 şahıs üzerinden ve çantalarından toplamda 142 gram metamfetamin ele geçirilirken 3 şahıs ise ekiplerce gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından şüpheli 3 şahıs, adliyeye sevk edildi. Şüpheli şahıslarda S.G. tutuklanarak cezaevine gönderilirken D.B. adli kontrol şartıyla, Ö.A. ise savcılıkta alınan ifadesinin ardından serbest bırakıldı.