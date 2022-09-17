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152 gram eroinle yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Uşak’ta 152 gram eroin ile yakalanan 2 şüpheli şahıs tutuklandı.

Uşak'ta 152 gram eroin ile yakalanan 2 şüpheli şahıs tutuklandı.



Uşak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 şüpheli şahsın kente yüklü miktarda uyuşturucu getirdiği bilgisine ulaştı. Bilgiler doğrultusunda harekete geçen ekipler, şüpheli şahısları 152 gram eroin, 94 adet sentetik ecza hap ve 2 ecstasy hap ile yakaladı. Gözaltına alınan A.G. ve S.B. şüpheli şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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