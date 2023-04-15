İhlas Haber Ajansı

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165 bin boş kaçak makaron ele geçirildi

Uşak’ta kaçak tütüncülere yapılan operasyonda 165 bin kaçak boş makaron ve 9 kilo 980 gram nargile tütünü ele geçirildi.

Uşak'ta kaçak tütüncülere yapılan operasyonda 165 bin kaçak boş makaron ve 9 kilo 980 gram nargile tütünü ele geçirildi.


Edinilen bilgilere göre; Uşak İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir iş yerinin deposunda kaçak tütün bulundurulduğunu belirledi. Depoya yapılan operasyonda 165 bin 800 adet kaçak boş makaron ve 9 kilo 980 gram nargile tütünü ele geçirildi. İş yeri sahibi ekiplerce gözaltına alındı.

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