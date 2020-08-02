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2 farklı noktada çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Uşak’ta, 2 farklı noktada meydana gelen orman yangını havadan ve karadan söndürme çalışmaları devam ediyor.

Uşak'ta, 2 farklı noktada meydana gelen orman yangını havadan ve karadan söndürme çalışmaları devam ediyor. Ekipler, sert esen rüzgar nedeniyle yangını kontrol altına almakta güçlük çekiyor.


Yangın, Banaz ilçesi Kuşdemir Köyü Kent Ormanı ve Halıyazı mevkiinde ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Vatandaşların 2 farklı noktadan yükselen alev ve dumanları görmesi üzerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 10 arazöz, 5 itfaiye, 4 iş makinesi ve 2 su tankerinin yanı sıra 3 yangın söndürme helikopteri ile yangına müdahale ediliyor. Ekipler, sert esen rüzgar sebebiyle yangını kontrol altına almakta ise güçlük çekiyor.


Öte yandan, çevre köylerde yaşayan vatandaşların kendi imkanlarıyla yangına müdahale etmeleri dikkatlerden kaçmadı.

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