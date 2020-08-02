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2 farklı noktadaki orman yangınlarından biri kontrol altına alındı

Uşak’ta 2 farklı alanda meydana gelen orman yangınında 20 hektar alan zarar gördü.

Uşak'ta 2 farklı alanda meydana gelen orman yangınında 20 hektar alan zarar gördü. 6 yangın söndürme helikopteri 30 arazöz ile canla başla mücadele eden ekipler, yaklaşık 7 saatin ardından Halıyazı mevkiindeki alevleri güçlükle kontrol altına alarak soğutma çalışmalarına başladı.


Banaz ilçesinde 2 farklı noktada meydana gelen orman yangınına ekipler yaklaşık 7 saattir yoğun çaba ile mücadele etti. 6 yangın söndürme helikopteri, 30 arazöz ve onlarca itfaiye ve su tankeri ile mücadele edilen yangında Halıyazı mevkiindeki ormanlık alan kontrol altına alınarak soğutma çalışmaları başladı. Kuşdemir Köyü Kent Orman'ında ise ekiplerin yangını söndürme çalışmaları halen devam ediyor. Meydana gelen yangında 20 hektar alanın zarar gördüğü öğrenildi yaklaşık 7 saat alevlerle mücadele eden ekipler dumandan etkilenmelerine rağmen alevleri kontrol altına almak için canı pahasına mücadele etmesi ise dikkatlerden kaçmadı.

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