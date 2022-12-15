İhlas Haber Ajansı

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20 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı

Uşak’ta tırın bir işçi servisine çarpması sonucunda 20 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kameralarına yansıdı.

Uşak'ta tırın bir işçi servisine çarpması sonucunda 20 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kameralarına yansıdı.


Uşak'ta dün gece R.B. idaresindeki 35 HD 3428 plakalı tırın E.O. idaresindeki 64 S 0282 plakalı tıra çarpması sonucunda 20 kişi yaralanmıştı. Meydana gelen kaza anı, bölgede bir firmanın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kırmızı ışık ihlali yapan tırın servis aracına çarptığı anlar yer aldı.

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