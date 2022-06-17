2022 YKS Uşak İl Sınav Koordinasyon Kurul Toplantısı gerçekleştirildi

Toplantıda 2022 YKS sınavının yapılacağı binalarda güvenliğin sağlanması, bu yönde alınacak tedbirler, adayların sınav binalarına ulaşımı, soruların sınav binalarına nakli, il sınav merkezinde sınav öncesi ve sonrasında alınacak önlemlerle ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

Uşak'ta 21 bin 691 aday, 2022 YKS sınavına girecek

Rektör Prof. Dr. Ekrem Savaş konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) olmak üzere üç bölümde yapılacak olan YKS'nin, 18 Haziran Cumartesi ve 19 Haziran Pazar günleri gerçekleştirileceğini belirterek “Uşak'ta YKS sınavına, toplam 84 binada, 21 bin 691 aday girecek. ÖSYM Uşak İl Sınav Merkezi Koordinatörlüğü olarak tüm tedbirler alındı” dedi.

Adaylar Saatler ve Belgeler Konusunda Dikkatli Olmalı

YKS sınavına girecek adayların, Sınav Giriş Belgeleri, Türkiye Cumhuriyeti Nüfus Cüzdanı (Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı veya geçici kimlik belgesi veya süresi geçerli pasaport gibi) sınav kılavuzunda belirtilen geçerli kimlik kartlarını yanlarında bulundurmaları ve ayrıca sınava getirilmesi yasak olan araç-gereçleri yanlarına almamaları konusunda adaylara uyarılarda bulunan Rektör Savaş, “Nüfus cüzdanlarını/Kimlik kartlarını kaybedenler veya yeniden çıkarmak isteyen adaylar için, 18 Haziran Cumartesi günü 07.00 ile 17.00 saatleri arasında ve 19 Haziran Pazar günü 07.00 ile 15.30 saatleri arasında, İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü açık olacaktır. Sınava girecek adaylara tavsiyemiz, sınavdan bir gün önce mutlaka sınava girecekleri okulları gidip görsünler. Ayrıca, adayların sınav günleri sabah oturumları için sınav binasına alınacağı son saat 10.00, öğleden sonraki oturum için saat 15:30'dur. Bu saatlerden sonra sınav binasına adaylar kesinlikle alınmayacaktır. Adayların sıkıntı yaşamamaları için bu hususları dikkate alarak hareket etmeleri önemlidir” şeklinde açıklama yaptı.

Sınav Günlerinde Vatandaşlara Gürültü Kirliği Uyarısı

Prof. Dr. Savaş ayrıca, Cuma akşamından itibaren sınav saatleri içinde gürültü kirliliğinin olmaması konusu ve adayların sağlıklı bir ortamda sınavlarını gerçekleştirmeleri ile ilgili, Uşak Valiliği başta olmak üzere Uşak Belediyesi, İl Emniyet Müdürlüğü ve ilgili kurumların gerekli tedbirleri aldıklarını ve Uşak halkından da gerekli hassasiyeti göstermeleri konusunda duyarlı olmalarını rica ederek YKS sınavına girecek adaylara başarılar diledi.