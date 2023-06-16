2023 YKS Uşak İl Sınav Koordinasyon Kurul Toplantısı gerçekleştirildi

Dr. Lütfi Özav başkanlığında sınav güvenliği toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda 2023 YKS sınavının yapılacağı binalarda güvenliğin sağlanması, bu yönde alınacak tedbirler, adayların sınav binalarına ulaşımı, soruların sınav binalarına nakli, il sınav merkezinde sınav öncesi ve sonrasında alınacak önlemlerle ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

Toplantıya Vali Yardımcısı Muammer Balcı, İl Emniyet Müdürü Ayhan Karaduman, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Kurnaz, İl Jandarma Komutanı Fahri Semiz, İl Milli Eğitim Müdürü Bülent Şahin, İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Huriye Akyol ve Sınav Organizasyon Koordinatörü Prof. Dr. Sadiye Tutsak katıldı.

Uşak'ta toplam 12 bin 918 aday 2023 YKS sınavına girecek.

Konuyla ilgili açıklama yapan Rektör Prof. Dr. Ekrem Savaş, Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) olmak üzere üç bölümde yapılacak olan YKS'nin, 17 Haziran Cumartesi ve 18 Haziran Pazar günleri gerçekleştirileceğini belirterek “1. Oturum Temel Yeterlilik Testine (TYT) 17 Haziran 2023 Cumartesi günü 12 bin 918 aday, 2. oturum Alan Yeterlilik Testine (AYT) 18 Haziran 2023 Pazar günü 9 bin 319 aday, 3. oturum Yabancı Dil Testine (YDT) 18 Haziran 2023 Pazar günü 694 aday girecek. Sınavlar toplam 49 binada gerçekleştirilecek” dedi.

Adaylar Saatler ve Belgeler Konusunda Dikkatli Olmalı

YKS sınavına girecek adayların, Sınav Giriş Belgeleri, Türkiye Cumhuriyeti Nüfus Cüzdanı (Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı veya geçici kimlik belgesi veya süresi geçerli pasaport gibi) sınav kılavuzunda belirtilen geçerli kimlik kartlarını yanlarında bulundurmaları ve ayrıca sınava getirilmesi yasak olan araç-gereçleri yanlarına almamaları konusunda uyarılarda bulunan Rektör Savaş, sözlerini şöyle sürdürdü: “Nüfus cüzdanlarını/Kimlik kartlarını kaybedenler veya yeniden çıkarmak isteyen adaylar için, 17 Haziran 2023 Cumartesi günü 07.00 ile 17.00, 18 Haziran 2023 Pazar günü 07.00 ile 15.30 saatleri arasında, İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü açık olacaktır. Sınava girecek adaylara tavsiyemiz, sınavdan bir gün önce mutlaka sınava girecekleri okulları gidip görsünler. Ayrıca, adayların sınav günleri sabah oturumları için sınav binasına alınacağı son saat 10.00, öğleden sonraki oturum için saat 15:30'dur. Adayların sıkıntı yaşamamaları için bu hususları dikkate alarak hareket etmeleri önemlidir.”

“YKS Sınavına girecek adaylara başarılar diliyorum.”

YKS sınavına girecek adaylara başarılar dileyen Prof. Dr. Savaş, adayların sağlıklı bir ortamda sınavlarını gerçekleştirmeleri için, Uşak Valiliği başta olmak üzere Uşak Belediyesi, İl Emniyet Müdürlüğü ve ilgili kurumların gerekli tedbirleri aldıklarını ifade ederek, Uşak halkından da gerekli hassasiyeti göstermeleri konusunda duyarlı olmalarını rica etti.