3 iş yerine girdi, son işinde yakayı ele verdi

Uşak'ta, farklı günlerde 3 farklı iş yerinden hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Uşak'ta farklı zamanlarda üç farklı iş yerinde hırsızlık olayları yaşanması üzerine Uşak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Yapılan çalışmalar ve izlenilen güvenlik kameralarıyla ekipler, 3 hırsızlığı da şüpheli E.T.'nin gerçekleştirdiğini tespit etti. Ekipler, şüpheli E.T.'yi titizlikle izledikleri güvenlik kamerası kayıtlarıyla saklandığı evde kıskıvrak yakaladı. Emniyetteki ifadesinin ardından şüpheli şahıs adliyeye sevk edildi. Şüpheli şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.