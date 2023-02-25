İhlas Haber Ajansı

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382 gram metamfetaminle yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

Uşak’ta bir eve yapılan operasyonda 382 gram metamfetaminle yakalanan 2’si yabancı uyruklu 3 şüpheli tutuklandı.

Uşak'ta bir eve yapılan operasyonda 382 gram metamfetaminle yakalanan 2'si yabancı uyruklu 3 şüpheli tutuklandı.


Edinilen bilgilere göre; Uşak merkezde İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda 382 metamfetamin ele geçirilirken evdeki 3 şüpheli de gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden yabancı uyruklu M.G., M.S. ve Türk vatandaşı B.H. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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