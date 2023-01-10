4 katlı binada çıkan yangında karı koca dumandan etkilendi

Uşak'ta 4 katlı bir binada çıkan yangında evde olduğu öğrenilen 2 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre Uşak merkeze bağlı İkisaray Mahallesi İkisaray Köyü İç Yolu Sokak'ta 4 katlı bir binanın 4.katında henüz bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı. İhbar üzerine itfaiye, ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Çok sayıda itfaiyenin müdahale ettiği yangından F.Ç. ve Z.Ç. dumandan etkilendi. Dumandan etkilenen yaralılar hastaneye kaldırılırken durumlarının iyi olduğu öğrenilirken yangın ekiplerce söndürüldü. Yangına ilgili soruşturma ekiplerce başlatıldı.