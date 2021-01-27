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4 kişilik aile karbonmonoksit gazından etkilendi

Uşak’ta sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen 4 kişilik aile hastaneye kaldırıldı.

Uşak'ta sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen 4 kişilik aile hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan 3 çocuk ve annelerinin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.


Olay, Uşak'ın Dikilitaş Mahallesi'ne bağlı Yıldız Çıkmazı Sokak'ta bulunan bir evde meydana geldi. Hava sıcaklığının eksi derecelere kadar düştüğü Uşak'ta şiddetli esen rüzgar karbonmonoksit gazı zehirlenmesine neden oldu. 4 kişilik aile gece yaktıkları kömür sobasından sızan gazdan etkilendi. Anne H.D. (35), sabah kalktığı sırada evdeki gaz kokusunu fark etti ve 112 acil sağlık ekiplerine bilgi verdi. İhbar üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, gazdan etkilenen anne H.D. ve çocukları A.K. (13), A.K. (11) ve N.K.'yı (3) hastanelere kaldırdı.


Olayla ilgili soruşturma başlatılırken anne ve çocukların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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