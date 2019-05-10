42 koyun için yaşlı kadını öldürdüğü öne sürülen 5 kişi adliyeye çıkarıldı

Uşak'ın Sivaslı ilçesinde 42 koyun için av tüfeği ile öldürülen Gülşen Gündüz'ün (60) katil zanlısı 4'ü kardeş 5 kişi geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Sivaslı ilçesine bağlı Eldenizli köyünde geçtiğimiz hafta yaşanan olayda, koyunlarını otlatmak için araziye çıkan ve akşam eve dönmeyen Gülşen Gündüz (60) için arama çalışması yapıldı. Jandarma, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü(AFAD) ve Ulusal Medikal Kurtarma(UMKE)ekipleri ile köylülerin katılımıyla başlatılan arama çalışmaları sonrası Gündüz'ün cansız bedeni köyden yaklaşık 4 kilometre uzaklıkta ki arazide bulundu. Yapılan ön incelemede yaşlı kadının vücudunun çeşitli yerlerinde av tüfeğinden çıktığı tahmin edilen saçma yaralarına rastlanılması üzerine jandarma ekipleri kadının öldürüldüğünü tespit etti. Ardından Gündüz'ün koyunlarının da olmadığını fark eden jandarma ekipleri soruşturmayı derinleştirerek kayıp 42 koyunun izini sürmeye başladı.

Jandarma adım adım iz sürdü

Eldenizli köyü civarında araştırma yapan ekipler Samatlar köyünde Ziya D. isimli bir şahsın koyun satın aldığını belirledi. Ardından Ziya D.'nin ikametine baskın düzenleyen ekipler şahsın ağılında Gülşen Gündüz'e ait olduğu tahmin edilen 42 koyun buldu. Gözaltına alınan Ziya D., koyunları Yılmaz K., isimli bir şahıstan satın aldığını söyledi. Ziya D., belirttiği kişinin cep telefonunu takibe alan ekipler şahsı Afyonkarahisar'da ki bir otelde kıskıvrak gözaltına aldı.

Adliyeye sevk zamanı olarak Cuma namazı saati belirlendi!

Olayı kısa sürede çözmeyi başaran jandarma ekipler sorguları tamamlanan Ziya D., Yılmaz K. ve kardeşleri Bayram K., Ahmet K. ve Ali K.'yı adliyeye sevk etti. Jandarma ekipleri her hangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için zanlıları vatandaşların cuma namazında olduğu saatlerde üstlerine jandarma yelekleri giydirilerek adliyeye getirdi. Geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilen şahısların çıkışları esnasında jandarma robocop timleri de kalkanlar ile adeta etten duvar ördü.

Şüphelilerin savcılık sorgusunun ardından akşam saatlerinde mahkemeye çıkarılmaları bekleniyor.