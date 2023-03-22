İhlas Haber Ajansı

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45 bin sentetik hapla yakalanan şüpheli tutuklandı

Uşak’ta otomobilinde 45 bin 379 adet sentetik ecza hapla yakalanan şüpheli tutuklandı.

Uşak'ta otomobilinde 45 bin 379 adet sentetik ecza hapla yakalanan şüpheli tutuklandı.



Uşak İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ihbar üzerine kent merkezinde bir araç durdurdu. Araç içerisinde yapılan aramada 45 bin 379 adet sentetik ecza hap bulunurken araç sürücüsü O.P. ekiplerce gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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