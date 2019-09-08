5. Ege Tarım ve Hayvancılık Fuarı sona erdi

Uşak'ta düzenlenen 5. Ege Tarım ve Hayvancılık Fuarı, son gününde çocuklardan yoğun ilgi gördü.

Karakıran Mahallesi Kemal Öz Çok Amaçlı Kapalı Fuar Alanı'nda 5 Eylül'de açılan Tarım Fuarı'nda çiftlik ekipmanları ve teknolojileri, genetik alanındaki son yenilikler, yem sektöründeki gelişmeler görücüye çıktı. Sektörün önde gelen firmaları, birlikler, kooperatiflerin stant açacağı fuarda yurt içi ve yurt dışı alıcılarla buluşma olanağı yakaladı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Uşak İl Tarım Müdürü Ertan Keleş, düzenlenen fuarın ülke için hayırlı olmasını temenni ederek, "Bu yıl beşincisini düzenlediğimiz Tarım ve Hayvancılık Teknolojileri Fuarı'nda her yıl yükselerek artan bir ziyaretçi sayımız var. Bu yıl da 60 bin bandında bir ziyaretçi beklentimiz vardı. Bunun da büyük bir oranda karşılandığını tahmin ediyoruz. Enerji kaynağı ve mekanizasyonla ilgili firmalarımız burada katılım sağladılar. Odalarımız, birliklerimiz, ticaret borsamız ve platformlarımız da büyük bir emekle bugüne kadar bu çalışmayı getirdiler" diye konuştu.

“Beklentimiz memleketimize maddi ve manevi bir getirisinin olması”

Keleş, bundan sonraki yıllarda Uşak'ın tanıtımı açısından fuarın daha verimli fuarlar olmasını ümit ettiğini belirterek, "Uşak tarımının tanıtımını ön plana çıkararak daha iyi hizmetler vermesini temenni ediyoruz. İnşallah hayırlı bir fuar olmuştur. Beklentimiz memleketimize maddi ve manevi bir getirisinin olması" ifadelerini kullandı.

Fuar alanına aileleriyle birlikte gelen minikler ise başta traktörler olmak üzere çeşitli tarım ürünlerine yoğun ilgi göstererek hatıra fotoğrafları çektirdiler.

Piyasaya yeni sürülen ürünler ilgi ile izlendi

Fuar alanını ziyaret eden çiftçilerden Recep Özcan, düzenlenen etkinliği çok beğendiğini kaydederek, "Burada yeni gördüğümüz ürünler var. Hangisi hoşumuza giderse onlardan birer tane alacağız" dedi.

Burada sergilenerek satışa sunulan traktörlerden birine sahip olan 12 yaşındaki Fevzi Sarı da fuara traktör almak için geldiklerini kaydederken, kardeşi Ümmühan Sarı ise fuarı çok beğendiğini söyledi.