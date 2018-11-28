5. Uluslar Arası 'Uşak Kanatlı Denizatı Kısa Film Festivali' başlıyor

Uşak Üniversitesi İletişim Topluluğu'nun, Doç. Dr. Murat Sezgin başkanlığında bu yıl ilk kez uluslar arası olarak 10-14 Aralık tarihlerinde düzenleyeceği ‘Uşak Kanatlı Denizatı Kısa Film Festivali'nin finalistleri ve ana jürisi belli oldu.

116 ülkeden 3 bin 300 film ile rekor kıran Uşak Kanatlı Denizatı Kısa Film Festivali, başvuru süreci sonrası ön seçici kurulun kararı doğrultusunda gösterime girecek 100 film ve Kanatlı Denizatı Ödülleri için yarışacak filmler listesi tanıtıldı. Ahmet Bikiç, Alper Erçetingöz, Berk Tuğcu, Burak Kaplan, Nagihan Çakar Bikiç, Onur Keşaplı, Rifat Becerikli ve Tayfun Bilgin'den oluşan jürinin kararı doğrultusunda 29 ülkeden filmler Uşak'ta izleyiciyle buluşacakken 9 film ile İran bu ülkeler arasında başı çekiyor.

Aralarında farklı başlıklarda ustalık dersleri, atölyeler, söyleşi ve seminerlerin de bulunduğu pek çok etkinliğe ev sahipliği yapacak festivalin ana seçici kurul üyeleri açıklandı. Bennu Yıldırımlar, Evrim Özeskici, Gökçen Usta, Kerem Kurdoğlu, Prof. Dr. Lale Kabadayı, Murat Tolga Şen, Rıza Siami, Salih Toprak ile Tahir Ün'den oluşacak ana jüri, Uluslararası Kısa Film Yarışması'nda 5, Ulusal Kısa Film Yarışması'nda 11, Ulusal Öğrenci Filmleri Yarışması'nda ise 2 dalda Kanatlı Denizatı Ödüllerini kazanan sinemacıları belirleyecek.

Uşak Üniversitesi 3 film ile festivalde olacak

Uşak Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencilerinin bu yıl ilk kez ön elemeyi geçerek 3 film ile gösterim seçkisine girmeyi hak kazandığı festivalin Ulusal Öğrenci Filmleri Yarışması'nın belgesel kategorisinde yarışacak. 3 filmden biri de Uşak Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencilerinden Emil Ali'nin yönettiği “Adam” filmi. En iyi belgesel dalında yarışacak diğer finalistler “Abla” belgeseliyle Kenan Diler ve “Saksak” adlı belgeseliyle Turan Kubilay olduğu yarışmanın, en iyi kurmaca ödülü için yarışacak filmleri arasında ise Yavuz Gözeller'in yönettiği “Babil Piyangosu” ve Cihan Tamtürk'ün yönettiği “Çarpıntı” ile Kaan Kurnaz'ın yönettiği “Feys: Başka Bir Dünya” yer alıyor.

Özel gösterimlerle birlikte yüzden fazla film gösterimi ve ondan fazla etkinliğe ev sahipliği yaparken sürpriz konukları da Uşak'ta ağırlamaya hazırlanan festivalin ayrıntılı programı ise önümüzdeki günlerde açıklanacak.