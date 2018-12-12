5. Uluslararası Uşak Kanatlı Denizatı Kısa Film Festivali başladı

Uluslararası Uşak Kanatlı Denizatı Kısa Film Festivali'nin açılış töreni Recep Tayyip Erdoğan Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleştirildi.

Açılışa Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan, Rektör Prof. Dr. Ekrem Savaş, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Nacar, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ömer Karahan, İletişim Fakültesi Dekanı Murat Mustafa Öntuğ, Festival Başkanı Doç. Dr. Murat Sezgin, İletişim Topluluğu Danışmanı ve Festival Yönetmeni Arş. Gör. Onur Keşaplı, akademisyenler, öğrenciler ve sinemaseverler katıldı.

Prof. Dr. Savaş festivalin açılış konuşmasında, 2014 yılında başlayan, Uşak kentinin ilk ve tek film festivali olma özelliğini sürdüren "Uşak Kanatlı Denizatı Kısa Film Festivali"nin, geçtiğimiz yıl uluslararası gösterimlerin ardından, bu yıl yarışma ölçeğini uluslararası alana taşıdığına dikkat çekti.

"116 ülkeden 3 bin 300 film başvurdu"

Prof. Dr. Savaş, Terry Gilliam ve Spike Jonze gibi Oscar ödüllü yönetmenlerin halen kısa filmler çektikleri ve eserlerini festivallere gönderdikleri düşünüldüğünde, kısa filmin bir sinemacı için her daim vazgeçilmez bir alan olduğu kaydetti. Rektör Savaş, “Bu yıl uluslararası olarak yapılmaya başlayan festivale 116 ülkeden 3300 film ile rekor başvurunun olması bizleri gururlandırdı. Festival finalistlerimizi Uşak'ta ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Bu yıl ilk defa yurt dışından gelen misafirlerimizi de ağırlayacağız. Yarışma finalistlerinden Makedonya ve Polonyalı sinemacılar kentimizde olacak ve beşincisi düzenlenen etkinliğimizde sizlerle birlikte olacaklar" şeklinde konuştu.

"Öğrenci Topluluklarına Desteğimiz Tam"

Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan ise yaptığı konuşmada, belediye olarak, öğrenci topluluklarına her zaman destek olduklarını hatırlattı. Başkan Cahan, “Geçen sene 5. Festivalin uluslararası olacağı söylendi. Uşak Belediyesi olarak tüm desteğimizle ‘varız' dedik. Bizler belediye olarak üzerimize düşeni yaptık ve gelecekte de yapmaya devam edeceğiz. Uşak tarih ve medeniyet şehri, çok değerli hazinelerimiz var. Karun Hazineleri bunların en başında geliyor. Film festivaline adını veren Kanatlı Denizatı broşumuzda hazinelerimizden biri, bizim değerimiz ve film festivalimizin adı. Sosyal ve kültürel bu birliktelikler o kadar önemli ki, bunun gibi daha nice festivaller yapabiliriz. Festival yapımında emeği geçen başta topluluk başkanımıza ve üyelerine, festival kapsamında emeğini harcayan dekanından en alt birim çalışanına, Üniversitemize, siz değerli öğrencilerimize saygılarımı sunuyor, hepinizi selamlıyorum” dedi.

Kısa filmler seyircisiyle buluştu

Konuşmaların ardından yönetmenliğini Ozan Yoleri'nin yaptığı “Öğle Teneffüsü”, Ramazan Kılıç'ın yönettiği “Miğfer” ve yönetmenliğini Arian Vazirdaftari'nin yaptığı “Mesle Bache Adam” isimli açılış filmleri seyirciyle buluştu.

Açılış töreni verilen resepsiyonun ardından sona erdi. Beş gün sürecek festivalin ödül ve kapanış töreni 14 Aralık Cuma günü gerçekleştirilecek.