5. Uluslararası Uşak Kanatlı Denizatı Kısa Film Festivali sona erdi

Uluslararası Uşak Kanatlı Denizatı Kısa Film Festivali, gerçekleştirilen ödül töreniyle sona erdi.

Recep Tayyip Erdoğan Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleşen ödül törenine Belediye Başkanı Nurullah Cahan, Rektör Prof. Dr. Ekrem Savaş, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ömer Karahan, İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Öntuğ, Festival Başkanı Doç. Dr. Murat Sezgin, İletişim Topluluğu Danışmanı ve Festival Yönetmeni Arş. Gör. Onur Keşaplı, akademisyenler, öğrenciler ve sinemaseverler katıldı.

Rektör Savaş konuşmasında, 5 gün süren festivalin organizasyonunu yapan İletişim Topluluğu öğrencilerini tebrik etti. Bu yıl uluslararası boyutta gerçekleştirilen festivalde, 124 gösterim ve 16 etkinlik (panel, söyleşi, workshop) yapıldığını, ödül törenin de ise 19 adet ödül verileceğini belirten Rektör Savaş, "Öğrencilerimizle, böylesi büyük ve marka etkinlikler gerçekleştirdikleri için gurur duyuyorum. Bütün bu organizasyonda bizden desteklerin esirgemeyen, Belediye Başkanımız Nurullah Cahan'a bir kez daha huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Tüm emeği geçenlere teşekkür ediyor, başarılı çalışmalarının devamını diliyorum'' dedi.

Başkan Cahan'da, öğrencileri cesaretleri ve 5 gün boyunca yaptıkları güzel işlerden dolayı tebrik ederek, gelecek yılın bu yıldan daha iyi olacağına inandığını söyledi. Uşak'ın bu tür organizasyonlarla hem Türkiye gündemine hem de uluslararası gündeme taşındığını ifade eden Cahan, emeği geçen herkese teşekkür etti.

Konuşmaların ardından 5. Uluslararası Uşak Kanatlı Denizatı Kısa Film Festivali, ödüllerin verilmesiyle sona buldu.