İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

5 yaşındaki çocuğun traktörle oyunu faciayla bitti

Uşak’ta babasıyla birlikte tarladaki otları biçmeye giden 5 yaşındaki çocuk dengesini kaybederek düştüğü traktörün altında kalarak yaşamını yitirdi.

Uşak'ta babasıyla birlikte tarladaki otları biçmeye giden 5 yaşındaki çocuk dengesini kaybederek düştüğü traktörün altında kalarak yaşamını yitirdi.


Feci olay il merkezine bağlı Taşkonak Köyü Durhoca mevkiinde akşam saatlerinde meydana geldi. İddialara göre, zihinsel engelli olduğu öğrenilen Y.D. (40), evinin yakınındaki tarladaki otları biçmek amacıyla oğlu M.A.D. (5) ile birlikte traktöre bindi. Baba Y.D., biçtiği otları toplamak için traktörden indiği esnada traktöre çıkarak el frenini indirmeye çalıştığı öne sürülen çocuk, traktörün aniden hareket etmesiyle dengesini kaybedip yere düşerek, traktörün altında kaldı. Olayı gören çevredekiler jandarmayı arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler küçük çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi.


Olay yeri inceleme ekipleri ve savcının yaptığı incelemenin ardından çocuğun cansız bedeninin köyde bulunan Durhoca Mezarlığına defnedileceği öğrenildi.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.