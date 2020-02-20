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6 günde 2 bin gıda işletmesinin denetlenmesi hedefleniyor

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin talimatıyla başlayan ve 81 ilde eş zamanlı olarak yürütülen ‘ürün bazlı gıda denetim seferberliğinin’ hız kesmeden devam ettiği Uşak’ta, 6 günün sonunda yaklaşık 2 bin işletmenin denetlenmesi hedefleniyor.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin talimatıyla başlayan ve 81 ilde eş zamanlı olarak yürütülen ‘ürün bazlı gıda denetim seferberliğinin' hız kesmeden devam ettiği Uşak'ta, 6 günün sonunda yaklaşık 2 bin işletmenin denetlenmesi hedefleniyor.


81 ilde eş zamanlı yapılan denetim seferberliği kapsamında Uşak'ta süt ve süt ürünleri, et ve et ürünleri, ekmek ve ekmek çeşitleri ile unlu mamuller, kasap, şarküteri, aktar, okul kantinleri ve yemekhaneler, lokanta, restoran gibi toplu tüketim yerlerinde ilçeler de dahil olmak üzere 35 kontrol görevlisi ile denetimler sürdürülüyor. Tüketicinin sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşması amacıyla yapılan gıda denetimlerinde 6 günün sonunda üretim yapan yaklaşık 2 bin işletmenin denetlenmesi hedefleniyor.


Et ve et ürünleri üretimi yapan işletmede gıda mühendisi olarak görev yapan Gülşah Dilaver, “Denetimler her şekilde yararlı. Biz de eksiklerimizi görüyoruz ve gidermeye çalışıyoruz. Bize birkaç yerin boyalarının üzerinden geçilmesi söylendi. Baharat odalarımız, soğuk havalarımız denetlendi. Herhangi bir sıkıntımız olmadı” dedi.

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