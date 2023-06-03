63 ruhsatsız telefon ele geçirildi

Uşak'ta KOM Şube Müdürlüğü'nce yapılan operasyonda 63 ruhsatsız tabanca 9 bin 800 TL ve bin 200 Amerikan Doları ele geçirildi. Öte yandan olaya ilişkin bir şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre Uşak'ta Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce yapılan çalışmalarda kent girişindeki kontrol noktasında şüpheli bir araç durduruldu. Araç içerisinde yapılan aramada 63 adet 7,65 mm ruhsatsız tabanca 9 bin 800 TL ve bin 200 Amerikan Doları ele geçirildi. Araç içerisinde bulunan bir şüpheli de ekiplerce gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.