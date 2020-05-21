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64 yaşındaki emekli öğretmen korona virüsten hayatını kaybetti

Uşak’ta 64 yaşındaki emekli öğretmen korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Uşak'ta 64 yaşındaki emekli öğretmen korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Şahsın plazma tedavisi aldığı ancak tedaviye yanıt vermediği öne sürüldü.


Emekli öğretmen ve İyi Parti Uşak Disiplin Kurulu Üyesi aynı zamanda Hidayet Uysal (64), yaklaşık 20 gün önce korona virüs (Covid-19) belirtileri göstermesi üzerine hastaneye kaldırıldı. Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan test sonucu Uysal'a korona virüs teşhisi koyuldu. Teşhisin ardından tedaviye alınan Uysal'a bir bağışçı tarafından plazma bağışlandı. Plazma tedavisine başlanan Uysal, tedaviye yanıt veremeyerek hayatını kaybetti.


Uysal'ın ölümü sevenlerini yasa boğarken cenazesinin ise öğle namazını müteakiben defin edildi.

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