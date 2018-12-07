“7 Kat 7 Tat 7 Kıta” projesi tanıtım toplantısı yapıldı

Uşak Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleşen etkinliğe Rektör Prof. Dr. Ekrem Savaş, Vali Yardımcısı Ayşe Şeyda Çağlar, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ömer Karahan, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Şahin Mercan, İl Sağlık Müdürü Dr. Sedat Kavas, kurum ve kuruluş müdürleri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Rektör Savaş programda yaptığı konuşmada, ‘7 Renk 7 Tat 7 Kıta' projesinin önemine dikkat çekerek, üniversitelerde öğrenim gören uluslararası öğrencilerin Türkiye'nin tanıtım elçileri olduğunu söyledi. Uluslararası öğrencilerin kendilerini evlerinde hissetmeleri için ellerinden gelen her türlü çalışmayı yaptıklarını ve yapmaya devam edeceklerini söyleyen Rektör Savaş, “Uluslararası öğrencilerimiz bizim misafirlerimizdir. Bizler misafirperver bir milletiz. Burada bulunduğunuz süre zarfında elimizden geldiğince sizlere Türk mutfağını, geleneklerini, örf ve adetlerini öğretmek için çaba harcayacağız. Edindiğiniz bu güzel deneyimleri sizler, kendi topraklarınızda paylaşmaya çalışacaksınız. Sizlerin de kültürünü tanıyacağız. Bu bağlamda projenin önemli olduğunu düşünüyorum. Bu etkinlikte emeği geçen herkese tekrar teşekkür ediyorum. Birebir görüşme şansımız olmasa da lütfen dilek, istek ve şikâyetlerinizi bana mail yoluyla ulaştırın elimden geleni yaparım.” dedi.

Sağlık Hizmetleri Eğitim ve Uygulama Araştırma Merkezi Müdürü Öğr. Gör. Halime Kaçar ise projenin açılış töreninde kendilerini yalnız bırakmayan herkese teşekkür etti. Kaçar; “Üniversitemizde öğrenim gören uluslararası öğrencilerin sorunlarıyla olabildiğince ilgileniyorduk, ama bu güzel proje sayesinde imkânlarımız arttı. Öğrencilerimize hem Uşak ilinin kültürel yapısını öğretmek hem de Türkiye'nin güzel kültürü ve geleneklerinden haberdar olabilecekleri bir ortam yaratmaya çalıştık. Ayrıca bu projeyle beraber uluslararası öğrencilerin Türkçeyi daha iyi konuşmalarını ve Türk örf ve adetlerini daha iyi anlayabilmelerini de amaçlıyoruz. Umarım bu alanda daha da iyi yerlere geliriz” şeklinde konuştu.

Programda Gül Gençlik ve Spor Kulübü tarafından zeybek gösterisi gerçekleştirildi. Programın ardından uluslararası öğrencilerin ülkelerine ait yaptığı yemekler tanıtıldı.