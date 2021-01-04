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80 saatlik kısıtlamanın ardından korona virüs yok sayıldı

80 saatlik yıl başı ve hafta sonunu kısıtlaması sabah saat 05.

00'da son buldu. Uşak'ta kısıtlamanın son bulmasıyla birlikte öğlen saatlerinde korona virüse davetiye çıkarıldı.


Korona virüs tedbirleri kapsamında 31 Aralık Perşembe günü saat 21.00'da başlayarak 4 Ocak Pazartesi sabah saat 05.00'a kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulandı. Yılbaşını da içine alan 80 saatlik kısıtlama bugün sabah saat 05.00 itibariyle sona erdi. Kısıtlamanın sona ermesinin ardından Uşak'ın en işlek caddesi olan İsmet Paşa Caddesi'nde insan yoğunluğu meydana geldi. 80 saatlik kısıtlamanın ardından nefes almak için sokağa akın eden vatandaşlar, adeta kısıtlamanın acısını çıkardı. Ayrıca uzun süredir havaların soğuk geçmesinin ardından vatandaşlar güneşli havanın tadını banklarda oturarak ve caddede dolaşıp alış veriş yaparak çıkardı.


Öte yandan, bir şans oyunu işletmesinin önünde uzun kuyruk oluşarak sosyal mesafe yok sayıldı

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