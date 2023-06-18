İhlas Haber Ajansı

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Acil sağlık çalışanlarıyla değerlendirme yapıldı

Uşak’ta Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu sorumlularıyla değerlendirme toplantısı yapıldı.

Uşak'ta Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu sorumlularıyla değerlendirme toplantısı yapıldı. Bu toplantıda istasyon çalışanlarının sorunlarının çözülmesi ve kalite çıtasının yükselmesi hedeflendi.


Uşak'ta Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Yasin Köprü ve Uzman Mehmet Duran'ın liderliğinde 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunda (ASHİ) yetkilileriyle değerlendirme toplantısı gerçekleşti. Düzenlenen toplantıda istasyonda çalışan görevlilerin karşılaştığı çeşitli sorunlara değinilirken bu sorunların çözülmesi için çözümler sunuldu. Öte yandan ASHİ çalışanlarının çalışma kalitesini arttırmak için de yeni öneriler üretildi.

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