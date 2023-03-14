Aday adaylığını 3 ay önce duyuran Sezer Ateş sahaya indi

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 10 Mart tarihinde seçim kararını imzalamasının hemen ardından tüm partiler seçimin startını verdi. AK Parti Uşak İl Teşkilatında milletvekili aday adaylığını 3 ay öncesinden duyuran iş adamı Sezer Ateş de, seçim kararının açıklanmasının ardından ekibiyle birlikte sahaya inerek seçim çalışmalarını hızlandırdı.

Uşak ve Banaz'da yapı sektöründe ciddi yatırımlar yapan iş adamı Sezer Ateş, şehircilik alanında yaptığı çalışmalarla tanındı. Ekibiyle birlikte yoğun bir seçim kampanyasının içerisinde giren Ateş, Uşaklı hemşehrilerinin ve baba ocağı olan Banazlıların takdirini topladı.

Merkezi Kahramanmaraş olan ve 11 il etkileyen deprem felaketinin yaralarını sarmak için AK Parti İl Başkanlığının başlattığı acil yardım organizasyonuna da öncülük ederek Banaz Eğitim Kültür Dayanışma ve Yardımlaşma Derneğiyle birlikte ilk andan itibaren yardım seferberliğine katılan Sezer Ateş, “İktidarımız döneminde çıkarılan deprem yönetmeliğine uyan binalardan sadece 132 bina depremde yıkıma uğradı. Bu binaların altından direkt olarak geçen fayların etkisi ya da teslim sonrası binaların özellikle alt katlarında bulunan mağaza kısımlarında yapılan usulsüz, insan hayatını etkileyecek nitelikte kolon kesme gibi bir takım uygulamalar sonucunda meydana gelen bu hasarlar yapılan çalışmalar neticesinde tespit edildi ve sorumlular hakkında soruşturmalar başladı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız daha yaşanabilir depreme dayanıklı bir şehir inşa etmek için tüm imkanlarını seferber etti. Velhasıl deprem yönetmeliğine bağlı olarak yapılan tüm binalardan vatandaşımızın korkmasını gerektirecek bir durum söz konusu değil. Yeter ki binalarımızın taşıyıcı kolonlarıyla oynanmış olmasın. Rabbim bu tür felaketleri bir daha bizlere yaşatmasın, depremde hayatını kaybeden şehitlerimize Allah rahmet eylesin, yaralılarımıza acil şifalar dilerim” dedi.