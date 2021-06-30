Adliyeye sevk edilen 8 torbacıdan 1'i tutuklandı

E.M. tutuklandı. 1 kişi serbest bırakılırken 6 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken firari 1 kişi hakkında arama çalışmaları devam ediyor.

Uşak ve Antalya merkezli Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik bir operasyon düzenledi. 8 farklı adrese düzenlenen operasyonda tespit edilen 9 kişiden 8'i yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıca yapılan çalışmalarda 10 gram esrar, 5 gram metamfetamin, 105 gram bonzai, 58 adet sentetik ecza, Bir miktar ecstacy Hap ve 2 adet hassas terazi ele geçirildi. Yakalanan 8 şahsın emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldıkları mahkeme tarafından A.E.M. tutuklanırken 1 kadın serbest kaldı, 6 kişi de adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Öte yandan firari bulunan 1 kişi hakkında arama çalışmaları devam ediyor.