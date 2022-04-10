Ahmet Özhan, Ramazan ayında Uşaklı sevenleriyle buluştu

Uşak Belediyesi tarafından düzenlenen lonser, Uşak Cumhuriyet Mahallesi Perşembe Pazar yerinde gerçekleşti. Konsere Adalet ve Kalkınma Uşak Milletvekili İsmail Güneş, Belediye başkanı Mehmet Çakın, belediye başkan yardımcıları ve vatandaşlar katıldı. Etkinlik pazar alanına sabah saatlerinde kurulan kitap fuarı ile başladı. Saatler akşam 21.00'ı gösterdiğinde kum sanatçısı Tarkan Köylü, vatandaşlara gösteri sergiledi.

Düzenlenen gösterinin ardından sahneye çıkan ses sanatçısı Ahmet Özhan, en sevilen ilahileri Uşaklı vatandaşlara okudu. Konserin ardından Belediye Başkanı Mehmet Çakın, Ahmet Özhan'a çeşitli hediyeler verdi.