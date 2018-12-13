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AK Parti Uşak İl Başkanı Fahrettin Tuğrul oldu

AK Parti Uşak İl Başkanlığı görevini sürdüren Mehmet Çakın’ın belediye başkan adayı olarak gösterilmesinin ardından boşalan il başkanlığına Av.

AK Parti Uşak İl Başkanlığı görevini sürdüren Mehmet Çakın'ın belediye başkan adayı olarak gösterilmesinin ardından boşalan il başkanlığına Av. Fahrettin Tuğrul atandı.


Mevcut il başkanı görevindeyken Mart 2019 yerel seçimlerinde belediye başkan adayı olan Mehmet Çakın'dan boşalan AK Parti İl Başkanlığına Fahrettin Tuğrul getirildi. Ankara'ya davet edilen Tuğrul'a akşam saatlerinde yeni görevi tebliğ edildi.

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