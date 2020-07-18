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AK Parti Uşak Milletvekili Altay'ın annesi vefat etti

Uşak Milletvekili Mehmet Altay’ın annesi Cennet Altay tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Uşak Milletvekili Mehmet Altay'ın annesi Cennet Altay tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Altay, Memleketi Uşak'a getirilerek, Ulubey Mezarlığına defin edildi.


Ankara'da özel bir hastanede cilt kanseri nedeniyle tedavi altında bulunan, Uşak milletvekili Mehmet Altay'ın annesi Cennet Altay (74), sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Altay'ın cenazesi memleketi Uşak'a götürüldü. Uşak'ta ikindi namazına müteakip kaldırılan cenaze Ulubey Mezarlığında defin edildi.


AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ve AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin de cenazeye katılanlar arasında yer aldı.

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