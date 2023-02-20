Aktaş Çamlığı'nda gençleştirme çalışması başladı

Uşak Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince, merkeze bağlı Aktaş Çamlığı'nda kontrollü bir biçimde gençleştirme çalışmaları başladı.

Uşak'ta çevre temizliği adına bir çok çalışma gerçekleştiren Orman İşletme Müdürlüğü yeni bir çalışmaya da imza attı. Yapılan bu çalışmalar doğrultusunda merkeze bağlı Aktaş Köyü'nde bulunan Aktaş Çamlığı'nda ağaçlar için gençleştirme çalışmaları başladı. 70 yaşının üstünde olması nedeniyle karbon tutmayan ağaçlar kontrollü bir şekilde kesilerek çökmekte olan ormanlar kendi tohumlarıyla gençleştiriliyor.

Orman Koruma Kanunu Alanı dışında yapılan çalışmalarda kesilen ağaçların 5 yıl içerisinde farkın kapanması bekleniyor. Yaşlı bir çamlık bölgesi olduğu bilinen Aktaş Çamlığı, yapılan doğal çalışmalarla birlikte gençleşerek vatandaşlar için tekrardan gözde piknik alanı olacak.