Aldığı araçların parasını ödemeyen dolandırıcının 21 suç kaydı çıktı

Uşak'ta, satın aldığı ikinci el arabalarla ilgili telefon bankacılığıyla ödeme talimatlarını sonradan iptal ettirerek vatandaşları dolandırdığı iddia edilen şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre; H.G, Uşak'ın Banaz ilçesinde ikinci el araba almak için bir vatandaşla anlaştı. Arabanın satışını gerçekleştiren H.G., bankanın kapanma saatine yakın telefondan havale ile parayı araba sahibe gönderdi. Bankanın havale sisteminin kapanması ve bir gün sonraya ertelenmesi üzerine H.G., havale işlemini iptal etti. Dolandırıldığını fark eden vatandaş polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine Uşak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Ekipler şüpheli H.G.'yi Aydın'ın Çine ilçesinde arabayı satmaya çalışırken suçüstü yakaladı. Uşağa getirilen şahsın benzeri yöntemle 21 suç kaydı olduğu öğrenildi. İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.