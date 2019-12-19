Alkollü sürücü park halindeki 5 araca çarptı: 1 yaralı

Uşak'ta alkollü sürücünün kullandığı otomobil park halindeki 5 araca çarptı. Kazada 1 kişi hafif yaralandı.

Kaza, Atatürk Bulvarı Şehit Mehmet Bozkuş Köprüsü civarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, İzmir-Antalya yolu istikametinde seyir eden Sami K.E. (19) idaresindeki 03 ZA 327 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki 5 araca çarptı. Toplamda 6 aracın karıştığı kazada sürücü Sami K.E.'nin yanında yolcu olarak bulunan Halil O.Ş. (20) hafif yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Halil O.Ş., Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, olay yerinde yapılan alkol kontrolünde sürücü Sami K.E.'nin 1.26 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Kaza sonucu 6 otomobilde maddi hasar meydana gelirken alkollü sürücü sağlık kontrolünün ardından emniyete sevk edildi.