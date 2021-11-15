Alkollü sürücüler gece denetlemesine takıldı

Uşak'ta gece kentin çeşitli noktalarında yapılan denetimlerde alkollü sürücülere işlem yapıldı.

Uşak'ta trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanması, alkol etkisinde araç kullanımı kaynaklı trafik kazalarını önlemek amacıyla Trafik Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlü ekipleri, kentin çeşitli noktalarında eş zamanlı ortak denetimler gerçekleştirdi. Akşam saatlerinde polis ekipleri kentin işlek caddelerinde seyir halindeki araçları tek tek durdurdu. Maske ve sosyal mesafe kuralları çerçevesinde uyarılarda bulunan ekipler, sürücülerden ehliyet ve ruhsat isteyerek, alkolmetre ile alkol ölçümü yaptı. Yapılan kontrollerde alkollü çıkan sürücülerin kaçmamaları için de önlemler alındı. Kontrollerde çok sayıda araç denetlenirken, alkollü sürücüler ve evrakları yeterli olmayan sürücülere gerekli işlemler yapıldı.